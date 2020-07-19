

القاهرة 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

أعلن رئيس الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أن حصيلة أيام الترشح الثمانية لانتخابات مجلس الشيوخ المصري والتي انتهت اليوم وصلت إلى 912 مرشحا، بالنظام الفردي والقائمة معا.

وقال في تصريح اليوم إن الهيئة ستعلن غدًا، القائمة المبدئية للمرشحين، لمدة ثلاثة أيام، على أن تبدأ في ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري المصرية.

//انتهى//

01:30ت م

0141





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 912 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ المصري بعد غلق باب الترشح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.