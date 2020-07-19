السعودية اليوم / كلية طب جامعة جازان تختتم برنامجها الصيفي



جيزان 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليه 2020 م واس

حضر معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني مساء اليوم، اللقاء الختامي الافتراضي لبرنامج كلية الطب الصيفي Journal Club.

وثمن الدكتور القحطاني الجهود التي بذلتها كلية الطب بتعزيز معارف ومهارات طلبتها في مجال البحث العلمي، منوها بدور أساتذة الكلية من أعضاء هيئة التدريس في إثراء البرامج العلمية بما يحقق التميز لمخرجات الكلية.

وأشار معاليه إلى أن تلك الجهود انعكست بتحقيق طلبة الكلية لمراكز متقدمة ومشرفة في اختبارات الهيئة

بدوره أوضح عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين أن البرنامج الصيفي Journal Club اهتم بتدريب الطلبة على أسس وأساليب قراءة ونقد وتحليل الأوراق العلمية، والذي استمرت فعالياته لمدة 6 أسابيع، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 1670 طالباً وطالبة من الكلية وطلبة كليات الطب في الجامعات السعودية، حيث تولى 17 من أعضاء هيئة التدريس بالكلية عملية التدريب والإشراف على البرنامج. .

// انتهى //

01:09ت م

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جيزان 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليه 2020 م واسحضر معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني مساء اليوم، اللقاء الختامي الافتراضي لبرنامج كلية الطب الصيفي Journal Club.وثمن الدكتور القحطاني الجهود التي بذلتها كلية الطب بتعزيز معارف ومهارات طلبتها في مجال البحث العلمي، منوها بدور أساتذة الكلية من أعضاء هيئة التدريس في إثراء البرامج العلمية بما يحقق التميز لمخرجات الكلية.وأشار معاليه إلى أن تلك الجهود انعكست بتحقيق طلبة الكلية لمراكز متقدمة ومشرفة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، موجهاً شكره لعميد الكلية وفريق العمل بالكلية على تنفيذ العديد من البرامج العلمية والأنشطة الطلابية المميزة.بدوره أوضح عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين أن البرنامج الصيفي Journal Club اهتم بتدريب الطلبة على أسس وأساليب قراءة ونقد وتحليل الأوراق العلمية، والذي استمرت فعالياته لمدة 6 أسابيع، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 1670 طالباً وطالبة من الكلية وطلبة كليات الطب في الجامعات السعودية، حيث تولى 17 من أعضاء هيئة التدريس بالكلية عملية التدريب والإشراف على البرنامج. .// انتهى //01:09ت م0140

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