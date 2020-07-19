

صبيا 27 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 18 يوليو 2020م واس

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة صبيا في حملة "خذوا حذركم" الوقائية والتوعوية التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.

وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة وتوزيع الكمامات والمعقمات والقفازات على رجال الأمن والمتسوقين والعمالة .

وتهدف الحملة لتوعية شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية ، حيث شملت الحملة الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع بمحافظة صبيا .

// انتهى//

01:08ت م

0138





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة صبيا تشارك في حملة "خذوا حذركم" الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.