

بيروت 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل 75 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً، بفيروس "

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه أُجري خلال الساعات الـ24 الماضية 6328 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء على 1485، وكذلك عدد الوفيات إلى 40.

// انتهى //

23:30ت م

0132



بيروت 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل 75 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً، بفيروس " كورونا " المستجد، 55 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و20 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2775 حالة.وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه أُجري خلال الساعات الـ24 الماضية 6328 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء على 1485، وكذلك عدد الوفيات إلى 40.// انتهى //23:30ت م0132

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.