السعودية اليوم / بلدية محافظة المجاردة تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية المختلفة



محايل 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة المجاردة جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية المختلفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، ضمن حملة غذائكم أمانة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية بإغلاق 4 من المحال التجارية المخالفة ومصادرة 20 كج من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي .

وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية المختلفة للحفاظ على مستويات الصحة العامة.

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23:00ت م

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