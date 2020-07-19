محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أن بداية ‎عشر ذي الحجة الأربعاء وعيد الأضحى الجمعة أكد الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكمل شهر ذي القعدة الجاري 30 يومًا. وقال "الحصيني": الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ بإذن الله 30 يومًا، وبداية ‎عشر ذي الحجة يوم الأربعاء، ويوم عرفة يوافق الخميس، وعيد الأضحى يوم الجمعة. وختم: المحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.المحكمة العليا

العهدة على "الحصيني": الوقوف بعرفة الخميس وشهر ذي القعدة 30 يومًا عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-07-19 أكد الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكمل شهر ذي القعدة الجاري 30 يومًا. وقال "الحصيني": الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ بإذن الله 30 يومًا، وبداية ‎عشر ذي الحجة يوم الأربعاء، ويوم عرفة يوافق الخميس، وعيد الأضحى يوم الجمعة. وختم: المحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك. Advertisements 19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 12:36 AM أشار إلى أن بداية ‎عشر ذي الحجة الأربعاء وعيد الأضحى الجمعة أشار إلى أن بداية ‎عشر ذي الحجة الأربعاء وعيد الأضحى الجمعة أكد الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكمل شهر ذي القعدة الجاري 30 يومًا. وقال "الحصيني": الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ بإذن الله 30 يومًا، وبداية ‎عشر ذي الحجة يوم الأربعاء، ويوم عرفة يوافق الخميس، وعيد الأضحى يوم الجمعة. وختم: المحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.

، العهدة على "الحصيني": الوقوف بعرفة الخميس وشهر ذي القعدة 30 يومًا ،

المصدر : الخليج 365

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