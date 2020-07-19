، مشروع السعودية للإفادة من الهدي: إجراءات صحية مشدَّدة لنسك الأضاحي ،

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أكد مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي أن هناك العديد من الإجراءات والاشتراطات الصحية التي تخص النسك التي يتم تنفيذها في إطار المشروع؛ إذ تتم فحوصات بيطرية، يجري توفيرها وفق استراتيجية مسبقة لذلك قبل وصولها إلى السعودية؛ إذ تخضع جميع النسك للإشراف من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وفق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالسعودية.
ويشرف على النسك فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة من بلد المنشأ حتى وصولها لحظائر المستورد مرورًا بالمحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي، ويتم الكشف عليها ظاهريًّا ومخبريًّا، ولا يتم فسحها إلا بعد التأكد من سلامتها. وتتابع الإرسالية بحظائر المستورد عبر الفِرق البيطرية الميدانية حتى تصل إلى حظائر المشروع في مكة المكرمة.
وأضاف بأن الاشتراطات الصحية وتوفيرها في نسك المشروع تبدأ قبل تحميلها من بلد الاستيراد من خلال محاجر بيطرية مخصصة لذلك معتمدة لدى حكومة السعودية.
وأوضح أنه بعد وصول النسك إلى مجازر المشروع المخصصة يتم الكشف البيطري عليها في الحظائر قبل إدخالها لمنطقة التنفيذ. وهنا يتم أيضًا الكشف الشرعي للتأكد من مطابقتها للشروط الشرعية في الأضحية.
وأضاف: بعد عملية الذبح يتم عملية الكشف البيطري للأجزاء الداخلية. وهذه مرحلة ما قبل دخولها الثلاجات.
وزاد بأنه عند البدء في عمليات توزيع اللحوم يتم الإشراف على سلامة اللحوم أثناء التحميل، والتأكد من مطابقتها المعايير الصحية.
ودعا مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الجميع إلى توخي الحذر، والابتعاد عن شراء الأضاحي من الأحواش العشوائية لعدم خضوعها للاشتراطات الصحية اللازمة. كما دعا إلى الاستفادة من الخدمات التي هيأتها الحكومة، وتنفيذ الأضاحي من خلال الرابط:
www.adahi.orgمشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي أضاحي
مشروع السعودية للإفادة من الهدي: إجراءات صحية مشدَّدة لنسك الأضاحيعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-07-19
أكد مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي أن هناك العديد من الإجراءات والاشتراطات الصحية التي تخص النسك التي يتم تنفيذها في إطار المشروع؛ إذ تتم فحوصات بيطرية، يجري توفيرها وفق استراتيجية مسبقة لذلك قبل وصولها إلى السعودية؛ إذ تخضع جميع النسك للإشراف من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وفق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالسعودية.
ويشرف على النسك فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة من بلد المنشأ حتى وصولها لحظائر المستورد مرورًا بالمحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي، ويتم الكشف عليها ظاهريًّا ومخبريًّا، ولا يتم فسحها إلا بعد التأكد من سلامتها. وتتابع الإرسالية بحظائر المستورد عبر الفِرق البيطرية الميدانية حتى تصل إلى حظائر المشروع في مكة المكرمة.
وأضاف بأن الاشتراطات الصحية وتوفيرها في نسك المشروع تبدأ قبل تحميلها من بلد الاستيراد من خلال محاجر بيطرية مخصصة لذلك معتمدة لدى حكومة السعودية.
وأوضح أنه بعد وصول النسك إلى مجازر المشروع المخصصة يتم الكشف البيطري عليها في الحظائر قبل إدخالها لمنطقة التنفيذ. وهنا يتم أيضًا الكشف الشرعي للتأكد من مطابقتها للشروط الشرعية في الأضحية.
وأضاف: بعد عملية الذبح يتم عملية الكشف البيطري للأجزاء الداخلية. وهذه مرحلة ما قبل دخولها الثلاجات.
وزاد بأنه عند البدء في عمليات توزيع اللحوم يتم الإشراف على سلامة اللحوم أثناء التحميل، والتأكد من مطابقتها المعايير الصحية.
ودعا مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الجميع إلى توخي الحذر، والابتعاد عن شراء الأضاحي من الأحواش العشوائية لعدم خضوعها للاشتراطات الصحية اللازمة. كما دعا إلى الاستفادة من الخدمات التي هيأتها الحكومة، وتنفيذ الأضاحي من خلال الرابط:
www.adahi.org
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
12:14 AM
تخضع لإشراف وزارة البيئة وفق نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون
أكد مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي أن هناك العديد من الإجراءات والاشتراطات الصحية التي تخص النسك التي يتم تنفيذها في إطار المشروع؛ إذ تتم فحوصات بيطرية، يجري توفيرها وفق استراتيجية مسبقة لذلك قبل وصولها إلى السعودية؛ إذ تخضع جميع النسك للإشراف من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وفق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالسعودية.
ويشرف على النسك فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة من بلد المنشأ حتى وصولها لحظائر المستورد مرورًا بالمحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي، ويتم الكشف عليها ظاهريًّا ومخبريًّا، ولا يتم فسحها إلا بعد التأكد من سلامتها. وتتابع الإرسالية بحظائر المستورد عبر الفِرق البيطرية الميدانية حتى تصل إلى حظائر المشروع في مكة المكرمة.
وأضاف بأن الاشتراطات الصحية وتوفيرها في نسك المشروع تبدأ قبل تحميلها من بلد الاستيراد من خلال محاجر بيطرية مخصصة لذلك معتمدة لدى حكومة السعودية.
وأوضح أنه بعد وصول النسك إلى مجازر المشروع المخصصة يتم الكشف البيطري عليها في الحظائر قبل إدخالها لمنطقة التنفيذ. وهنا يتم أيضًا الكشف الشرعي للتأكد من مطابقتها للشروط الشرعية في الأضحية.
وأضاف: بعد عملية الذبح يتم عملية الكشف البيطري للأجزاء الداخلية. وهذه مرحلة ما قبل دخولها الثلاجات.
وزاد بأنه عند البدء في عمليات توزيع اللحوم يتم الإشراف على سلامة اللحوم أثناء التحميل، والتأكد من مطابقتها المعايير الصحية.
ودعا مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي الجميع إلى توخي الحذر، والابتعاد عن شراء الأضاحي من الأحواش العشوائية لعدم خضوعها للاشتراطات الصحية اللازمة. كما دعا إلى الاستفادة من الخدمات التي هيأتها الحكومة، وتنفيذ الأضاحي من خلال الرابط:
www.adahi.org
، مشروع السعودية للإفادة من الهدي: إجراءات صحية مشدَّدة لنسك الأضاحي ،
المصدر : الخليج 365
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