شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني مكة» يحذر من تغيرات الطقس خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى جريان للسيول وتساقط البرد، وذلك على كل من محافظات: الطائف وميسان وأضم والعرضيات اعتباراً من غد الأحد إلى يوم الثلاثاء المقبل.

‏وتهيب مديرية الدفاع المدني بمكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.