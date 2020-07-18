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الصحة العالمية: زيادة قياسية في إصابات كورونا تقترب من 260 ألفًا
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، زيادة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 259848 حالة.
وأظهر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا. وكانت المنظمة سجلت يوم الجمعة 237743 إصابة جديدة.
وزادت الوفيات 7360 حالة في أكبر زيادة يومية منذ العاشر من مايو أيار.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.
وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.
وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.
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