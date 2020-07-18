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10 آلاف ريال مكافأة لأي شخص يهتم بالحياة الفطرية في عسير

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2020-07-18

10 آلاف ريال مكافأة لأي شخص يهتم بالحياة الفطرية في عسير

خلال محاضرة ألقاها عضو الشورى آل زلفة

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

تكفل عضو مجلس الشورى محمد آل زلفة بمبلغ 10000 ريال لأي شخص يكون أكثر اهتمامًا بالبيئة في منطقة عسير.

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جاء ذلك خلال محاضرة بمركز آل زلفة الثقافي والحضاري عند الساعة السابعة من مساء اليوم، وبحضور محافظ أحد رفيدة متعب المتعب وعدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية ومثقفين، محاضرة ألقاها عضو مجلس الشورى سابقًا الدكتور محمد آل زلفة بعنوان القوانين العُرفية المكتوبة والمنظمة للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية في عسير عبر العصور الماضية.

وتم خلال المحاضرة عرض نماذج من الوثائق التاريخية عن المحافظة والمنطقة، حيث تجول الحضور في المركز الذي يحتوي على العديد من المخطوطات والوثائق التاريخية عن منطقة عسير.

  



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