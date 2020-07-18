التحليل البياني للحالات الحرجة وحالات التعافي بمؤتمر الصحة.. غدًا

2020-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا يوم غد الأحد.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، عن التحليل البياني للحالات الحرجة، وحالات التعافي والوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن تسجيل (2565) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (3057) حالة.

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وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في المملكة إلى (248416) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (194218) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأكد متحدث وزارة الصحة أن هناك تراجعًا في نسبة الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة بالرغم من زيادة الإصابات حول العالم وتضاعف عدد الحالات المسجلة في العالم خلال الشهر الأخير.

ولفت العبدالعالي، في تصريحات سابقة، إلى أن عمليات فحص كورونا في المملكة ذات دقة عالية، مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا في أعداد الحالات بالمملكة، سواء الحالات الحرجة أو الإصابات الجديدة.

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