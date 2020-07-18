محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" قرارًا يقضي بترقية رئيس بلدية محافظة رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" إلى المرتبة الثانية عشرة . فيما عبّر "آل مصمع" عن عظيم شكره وتقديره لأمين المنطقة على الترقية، مؤكدًا أَنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن. 18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 11:13 PM Advertisements "آل مصمع" للمرتبة الـ 12..رئيسًا لبلدية رجال ألمع "آل مصمع" للمرتبة الـ 12..رئيسًا لبلدية رجال ألمع أصدر أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" قرارًا يقضي بترقية رئيس بلدية محافظة رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" إلى المرتبة الثانية عشرة . فيما عبّر "آل مصمع" عن عظيم شكره وتقديره لأمين المنطقة على الترقية، مؤكدًا أَنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن. الكلمات المفتاحية ، "آل مصمع" للمرتبة الـ 12..رئيسًا لبلدية رجال ألمع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "آل مصمع" للمرتبة الـ 12..رئيسًا لبلدية رجال ألمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.