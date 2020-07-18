، الشباب يتغلَّب على الشرق بهدف يتيم.. و"غارسيا" يرفض التمديد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تغلَّب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب على ضيفه الشرق بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الودي الذي جمع بينهما استعدادًا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالنسبة لأصحاب الضيافة.
سجّل هدف الانتصار لفريق الشباب المحترف البرازيلي سيبا.
وفي سياق متصل أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان فجر اليوم اعتذار المدير الفني الإسباني لويس غارسيا عن عدم تمديد عقده حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مشيرة إلى أنها ستوقِّع مع جهاز فني جديد خلال الأيام القادمة لقيادة الفريق الأول بالنادي.الشباب
الشباب يتغلَّب على الشرق بهدف يتيم.. و"غارسيا" يرفض التمديدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-18
تغلَّب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب على ضيفه الشرق بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الودي الذي جمع بينهما استعدادًا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالنسبة لأصحاب الضيافة.
سجّل هدف الانتصار لفريق الشباب المحترف البرازيلي سيبا.
وفي سياق متصل أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان فجر اليوم اعتذار المدير الفني الإسباني لويس غارسيا عن عدم تمديد عقده حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مشيرة إلى أنها ستوقِّع مع جهاز فني جديد خلال الأيام القادمة لقيادة الفريق الأول بالنادي.
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
10:57 PM
تغلَّب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب على ضيفه الشرق بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الودي الذي جمع بينهما استعدادًا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالنسبة لأصحاب الضيافة.
سجّل هدف الانتصار لفريق الشباب المحترف البرازيلي سيبا.
وفي سياق متصل أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان فجر اليوم اعتذار المدير الفني الإسباني لويس غارسيا عن عدم تمديد عقده حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مشيرة إلى أنها ستوقِّع مع جهاز فني جديد خلال الأيام القادمة لقيادة الفريق الأول بالنادي.
، الشباب يتغلَّب على الشرق بهدف يتيم.. و"غارسيا" يرفض التمديد ،
المصدر : الخليج 365
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