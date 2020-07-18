- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - تعادل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في تجربته الودية الثانية أمام فريق العين «درجة أولى»، السبت، بهدف لمثله.
أحرز الأهلي هدف السبق بوساطة لاعبه عبدالله حسون بعد مرور 7 دقائق على انطلاق المباراة، انتهى عليه الشوط الأول، ليتمكن العين من إدراك التعادل في الشوط الثاني عند الدقيقة 74 بوساطة محمد فؤاد.
وكان الأهلي قد تعادل في تجربته الودية الأولى أمام جدة بالنتيجة ذاتها أيضًا، ضمن تحضيرات الفريق لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أغسطس المقبل.
الأهلي
بهدف لمثله .. الأهلي يتعادل مع العين في تجربته الودية الثانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-18
تعادل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في تجربته الودية الثانية أمام فريق العين «درجة أولى»، السبت، بهدف لمثله.
أحرز الأهلي هدف السبق بوساطة لاعبه عبدالله حسون بعد مرور 7 دقائق على انطلاق المباراة، انتهى عليه الشوط الأول، ليتمكن العين من إدراك التعادل في الشوط الثاني عند الدقيقة 74 بوساطة محمد فؤاد.
وكان الأهلي قد تعادل في تجربته الودية الأولى أمام جدة بالنتيجة ذاتها أيضًا، ضمن تحضيرات الفريق لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أغسطس المقبل.
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
10:52 PM
تعادل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في تجربته الودية الثانية أمام فريق العين «درجة أولى»، السبت، بهدف لمثله.
أحرز الأهلي هدف السبق بوساطة لاعبه عبدالله حسون بعد مرور 7 دقائق على انطلاق المباراة، انتهى عليه الشوط الأول، ليتمكن العين من إدراك التعادل في الشوط الثاني عند الدقيقة 74 بوساطة محمد فؤاد.
وكان الأهلي قد تعادل في تجربته الودية الأولى أمام جدة بالنتيجة ذاتها أيضًا، ضمن تحضيرات الفريق لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أغسطس المقبل.
، بهدف لمثله .. الأهلي يتعادل مع العين في تجربته الودية الثانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف لمثله .. الأهلي يتعادل مع العين في تجربته الودية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.