محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1214 إصابة أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1214. وأوضحت الصحة الأردنية في بيان صحفي أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حالات الوفاة إلى 11 حالة، إضافة إلى تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1022 حالة.فيروس كورونا الجديد 18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 10:56 PM ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1214 إصابة Advertisements الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بـ "كورونا" ووفاة واحدة الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بـ "كورونا" ووفاة واحدة أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1214. وأوضحت الصحة الأردنية في بيان صحفي أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حالات الوفاة إلى 11 حالة، إضافة إلى تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1022 حالة. الكلمات المفتاحية ، الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بـ "كورونا" ووفاة واحدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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