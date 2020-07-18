شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يحسم الجدل حول تأثير المناخ على انتشار فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حسم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، الجدل حول تأثير المناخ على انتشار الفيروس.

وأضاف العبدالعالي: " لم يثبت في أجواء شمال الكرة الأرضية أو جنوبها بأن هنالك فارقًا في عملية الانتشار لهذا الفيروس أو أنه يضعف أو يقوى، الحماية والوقاية ضرورية في كل مكان والبروتوكولات التي يجب العمل بها هي نفسها ولا تختلف في أي نشاط أو مناسبة ".

وشدد العبدالعالي، قائلا:" الحذر أمر مهم جدًا لأن الجائحة قوية وواسعة في انتشارها عالميًا، ويواكب ذلك تحد آخر وهو أن اللقاحات للوقاية من الانتشار والتحكم بشكل قوي ورفع المناعة لدى الإنسان ليست حتى اليوم متوفرة ".

وأوضح " العبدالعالي "، أن العودة إلى الحياة الطبيعية أمر يعقب كل جائحة، مبينا أن كل الجوائح في العالم إذا بدأت تتفاوت الدول في التفاعل معها بعضها يبدأ متأخرًا، وآخر يبدأ مبكرًا وبعضها يبدأ بإجراءات قد تكون محدودة وليست قوية.