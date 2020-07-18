ضبط مصنع مخالف لإنتاج العصائر يفتقر أدنى الاشتراطات الصحية بالرس

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت بلدية الرس خلال جولاتها الرقابية من ضبط مصنع مخالف لإنتاج العصائر غير مرخص يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية. تمكنت بلدية الرس خلال جولاتها الرقابية من ضبط مصنع مخالف لإنتاج العصائر غير مرخص يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية. كما تم إيقاف خط الإنتاج وإغلاق المصنع وضبط ما يقارب 8 طن عصائر ومواد أولية منتهية الصلاحية وإحالة صاحب المنشأة للجهات المختصة لاستكمال اللازم.

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