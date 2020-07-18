شكرا لمتابعة خبر عن محامي خالد الدوسري يفجر مفاجأة بنشر وثيقة تثبت براءته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف سعود بن متعب بن قويد محامي المعتقل خالد الدوسري، عن وثيقة هامة استطاع الحصول عليها والتي تثبت براءة "الدوسري".

وأكدت الوثيقة إصابة خالد الدوسري بمرض الانفصام، لكن تم اخفاؤها من ملف القضية حتى الآن.

‫وقال "ابن قويد" في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي: "في النظام الأمريكي عند القبض على متهم، يتم كتابة تقرير طبي عن الحالة الصحية، ويزود المحكمة بهذا التقرير، ففي ٢٨ فبراير ٢٠١١ اعتقل خالد، وفي ١٤ مارس ٢٠١١ صدر التقرير الطبي الذي يوضح عدم صلاحية خالد للمحاكمة، ولكن تم إخفاؤه، ولم يزود بها ملف القضية حتى الآن".

‫وأضاف : "يتضح من هذه الوثيقة دليل لا يقبل الشك بتأكيد إصابة خالد بمرض الانفصام، مما يعني بطلان جميع الأدلة التي قدمت ضده قانونيًا، وهذه من المسلمات في القوانين الدولية التي تسعى للعدالة".

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‫ والوثيقة هي تقرير طبي يؤكد عدم صلاحية المعتقل خالد الدوسري للمحاكمة، ولم يوضع في ملف القضية منذ ذلك الوقت، فيما تمكن المحامي هو وفريقه من الحصول عليه

وقال المحامي إنه في تاريخ ٨ يونيو ٢٠١٥ تعرض الطبيب الذي كتب التقرير الحقيقي لخالد الدوسري لعملية قتل داخل المستشفى، وانتحر الجاني بعد العملية مباشرة.