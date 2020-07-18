«شؤون الحرمين» تضع علامات التباعد بالمسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): بدأت رئاسة شؤون الحرمين في وضع علامات التباعد في ساحات المسجد الحرام؛ استعدادًا لموسم حج 1441 هـ. بدأت رئاسة شؤون الحرمين في وضع علامات التباعد في ساحات المسجد الحرام؛ استعدادًا لموسم حج 1441 هـ. وكانت المملكة أعلنت عن استقبال موسم الحج هذا العام بإجراءات احترازية مشددة لحماية الحجاج من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

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