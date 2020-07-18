شكرا لمتابعة خبر عن الرياض مازالت الأكثر في تسجيل حالات الوفاة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

مازالت الرياض الأكثر في تسجيل حالات كورونا (إصابة ووفاة)؛ حيث كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 40 حالة وفاة اليوم على مستوى المملكة، من بينهم 11 في الرياض فقط.

وتوزعت حالات الوفاة المتبقية كالتالي: و8 في جدة و4 في كل من الهفوف ومكة المكرمة، والخرج، و3 في الطائف، و2 في تبوك، ومتوفى واحد في كل من الدمام والعيون وأبو عريش والقريات.

وأعلنت الصحة اليوم عن تسجيل 2565 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 248416 حالة.