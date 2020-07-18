شكرا لمتابعة خبر عن " الأحوال المدنية " تكشف عن خطوات توصيل الوثائق إلى المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الأحوال المدنية أنه مع خدمة تسجيل المواليد في منصة "أبشر"، يمكن للمستفيد تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصال ذلك عبر عنوانه الوطني من خلال البريد دون الحاجة إلى زيارة المقر.

وأضافت الأحوال المدنية عبر حسابها بموقع" تويتر ": " لسلامتك وسلامة من تحب، بإمكانك تسجيل المولود الجديد إلكترونيًا، عبر منصة " أبشر "، وتصلك الوثائق لمنزلك دون الحاجة إلى زيارتنا.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي باتباع الآتي:" تسجيل الدخول في حسابك في أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار الأحوال المدنية، ثم خدمة تسجيل المواليد ".