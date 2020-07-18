شكرا لمتابعة خبر عن غرامة 10 آلاف ريال على مخالفي قرار منع دخول المشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):يستعد الأمن العام، لتطبيق قرار منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة)، ابتداءً من غدًأ الأحد.
وجدد الأمن العام تأكيد على أنه سيتم معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) بدون تصريح، ابتداء من غد ١٤٤١/ ١١/ ٢٨ هـ حتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.
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