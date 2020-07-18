شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن أول خيوط لغز جريمة ذبح 4 أشقاء وخنق شقيقهم بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):أزاحت مصادر الستار عن المزيد من التفاصيل حول جريمة الأحساء التي هزت المملكة وراح ضحيتها أربع فتيات نحراً بالسكين وشنق أخيهم مساء الأربعاء الماضي.
وقالت المصادر إن الضحايا كانوا يعتادون الدخول على ألعاب لها تأثير مباشر على النفسية، في إشارة إلى احتمالية تسبب لعبة في هذه الجريمة.
وأوضحت المصادر إن هذه الألعاب كانت تدفع مستخدميها للتهجم والانتقام والدخول في تحديات والتعمق في قراءة قصص الانتحار، وفقًا للعربية.
من جهته، قال أحد السكان، المقرب من الأسرة ويدعى إسماعيل الصالح، إن العائلة معروفة بالهدوء والعزلة.
ولا تزال الجهات الامنية محتفظة بالجثث بعد انتهاء تشريحها من الطب الشرعي، ولم يتم العثور على كدمات واضحة جثث على الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أول خيوط لغز جريمة ذبح 4 أشقاء وخنق شقيقهم بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.