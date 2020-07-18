شكرا لمتابعة خبر عن شرطة الحدود الشمالية : تغريم 27 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه بناءً على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (27) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) الف ريال. صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه بناءً على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (27) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) الف ريال.

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