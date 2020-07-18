الخثلان ينصح الحجاج لهذا العام بالاشتراط عند الإهلال بالإحرام (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نصح الشيخ سعد الخثلان الحجاج لهذا العام مع استمرار ظروف جائحة نصح الشيخ سعد الخثلان الحجاج لهذا العام مع استمرار ظروف جائحة كورونا بالاشتراط عند الإهلال بالإحرام. وأضاف الخثلان خلال برنامج فتاوى:" على الحاج أن يقول لبيك اللهم حجاً فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ". وأوضح الخثلان أن الحاج قد يكون معرض لأي مفاجأة في ظل استمرار جائحة كورونا، متابعا:" ننصح من يحج هذا العام بالاشتراط ".

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