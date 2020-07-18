شكرا لمتابعة خبر عن فضائح سعد الجبري ما بين سرقة أموال مكافحة الإرهاب والتخطيط لإسقاط النظام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أربكت المملكة جميع الفاسدين بخطواتها الواثقة نحو اقتلاع جذور الفساد والفاسدين، خاصة هؤلاء المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وجاءت قضية سعد الجبري لتُهز كيان الجماعة الإرهابية؛ حيث كان يعتبر "حصان طروادة" للإخوان، وكان سقوطه مدويًا، بجهود المملكة والقيادة الرشيدة الساعية للضرب بيد من حديد فيما يخص الفساد والفاسدين.

ولم تتناول الكثير من التقاريرالفساد المتورط فيه "الجبري"؛ الذي نهب أموال بمبالغ ضخمة من المملكة.

وأزاح مصدر موثوق منه الستار عن فساد "الجبري"، في تقرير أمني فضح القضايا الكبرى المتورط فيها؛ حيث لفت إلى أن قضية سعد الجبري هي مثال واضح وصريح على زرع العملاء داخل الحكومات لصالح حكومات أخرى؛ حيث أنه عندما كان يدرس في أمريكا كان لا يخفي إعجابه بالدولة العثمانية

وكان "الجبري" يمجد العثمانية ويهيم فيها؛ فكان جده أحد جنود الحامية التركية في الأحساء ثم استقر بعدها في قرية بالقرب من حائل - وهذا شأن معروف لدى أهالي حائل والقريبين من أسرته.

وكان "تجنيده من قبل الاستخبارات التركية وانضمامه كعضو رئيس في حكومات الظل لدى حزب الإخوان المسلمين هو الانكشاف والتفسير الأكبر لمآربه لدى السلطات السعودية، ومنذ ذلك الوقت وتحركاته وهي تخضع للتدقيق والرقابة"، وفقًا لرواية المصدر.

وزادت الشكوك حول "الجبري" عندما عارض بشدة قرارالملك الراحل المغفور له عبدالله بن عبدالعزيز بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

ومارس سعد أشد الضغوط على صناع القرار بالعدول عن هذا الأمر، مما جعل موقفه شاذًا مستنكرًا آنذاك، فيما تدخلت إحدى الشخصيات الكبيرة وطلبت من رئيس الديوان أن يخفي أمر هذه المعارضة عن مقام الملك كيلا تتسبب بزيادة الشكوك حوله، وتم الأمر بين الثلاثة دون علم الملك الراحل، رغم أنه اختراق كبير وانكشاف لا يقبل التأويل.

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مجلس الجبري كان يرتاده كبار جماعة الإخوان - الفرع السعودي - على رأسهم الفنيسان وعوض القرني وسلمان العودة - كانوا يحظون بالحفاوة والتقدير، والأخطر هو تمرير المعلومات

وظن "الجبري" وجماعته (سلمان العودة- الفنيسان- عوض القرني) في مرحلة من مراحل الربيع العربي أنهم أحكموا السيطرة القصوى على مفاصل الحكم بمساعدة الجبري .

والذي لا يعلمه الكثيرون أن هذه الجماعة بقيادة "الجبري" قامت آنذاك بتوزيع المناصب والهيكل الحكومي المقترح وطرق تحاصص ثروات الحكومة الجديدة مع حكومات تركيا وقطر.

كما بدأوا يفكرون في إمكانية بناء ميليشيا داخل أنظمة الدولة لحماية عرشهم على غرار الحرس الثوري والحشد الشعبي.

والكارثي إنهم قاموا بتداول مقترحات حول كيفية اعتقال ومحاكمة الملك وولي العهد مثلما حصل مع الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وأقروا برامج زمنية لكيفية تجريد أفراد الأسرة الحاكمة من مناصبهم وأملاكهم .

وكان "الجبري" هو المتحكم الرئيسي فيما يعرف بـ"البند السري" في وزارة الداخلية، وهو بند مصروفات ملياري تحت تصرف وزير الداخلية لمكافحة الإرهاب؛ حيث كان يتحكم فيه من خلال مكتب "سكب“ الذي بدوره كان واجهة إدارية للعديد من الشركات التقنية وخطوط الطيران والمناقصات المشبوهة وعمليات التجنيد التجاري

وتعرض البند السري لأكبر سرقة ممنهجة في تاريخه على يد سعد الجبري وعصابته، الذين بدورهم هربوا الأموال للخارج وما بقي منها بالداخل أدرج في ميزانية الدولة بأرقام فلكية تجاوز بعضها %3000x.

يذكر أن البند السري أنشئ بموافقة الملك لأجل مكافحة الإرهاب وتسهيل شراء المعدات والتقنيات اللازمة في هذا الملف، لكنه تعرض لأكبر.