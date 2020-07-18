ابتداءً من غد.. إعلان الخطط الأمنية والمرورية لموسم الحج

من خلال سلسلة مؤتمرات صحفية
تعقد قيادة أمن الحج بالأمن العام، بدءًا من غد الأحد، عددًا من المؤتمرات الصحفية لشرح خططها وتنظيماتها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1441هـ؛ وذلك بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمكة المكرمة.
وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الأول، الذي يُعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء غدٍ الأحد؛ تسليط الضوء على الخطط الأمنية لمداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمشاركة قيادة قوات الجوازات.
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