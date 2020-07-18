تُمكّنك من استخراج التصاريح وتؤمّن موقَفًا لسيارتك.. تعرَّف على خدمة «صفّ المركبات»

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف، ماجد الحقیل، 3 خدمات إلكترونیة جديدة عبر منصة «بلدي» لتنظیم العمل في عدد من الأنشطة التجارية، شملت خدمة إصدار تصاريح لخدمة صفّ المركبات وتوفير موقع موسمي وإقامة فعالیة.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن ھذه الخدمات الجديدة تأتي استمرارًا لخطط وبرامج الوزارة الرامیة إلى تسھیل الحصول على الخدمات البلدية إلكترونیًّا.

تسمح خدمة تصريح صفّ المركبات لأصحاب الشركات والمؤسسات المرخَّص لھا بتأمین مواقف لصفّ مركبات مرتاديھا في موقع المنشأة الخاص، وفق آلیة عمل محددة ونظامیة.

ويتم تقديم خدمة «صف المركبات» بشكل نظامي، وذلك من خلال الحصول على التصريح بالخدمة عبر منصة «بلدي».

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وبيّنت الوزارة أن هذه الخدمات الجديدة تأتي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، مؤكدة على أن هذه الخدمات تأتي ضمن جدولة رقمية للخدمات البلدية، تستهدف أتمتة خدمات القطاع البلدي كافة؛ تسهيلًا على المستفيدين وحرصًا على رضاهم.

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