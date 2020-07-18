وكالة شؤون المسجد النبوي تُعلن عن وظائف لحملة الدكتوراه والماجستير

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، رغبتها في دعم الجهاز بالكفاءات الشابة من حملة الماجستير والدكتوراه؛ وذلك عن طريق نقل الخدمات على عدد من الوظائف في التخصصات (الهندسية، والتقنية، والإدارية، والمالية، والإعلامية، والمكتبية، واللغات والترجمة).
وأوضحت الرئاسة العامة، أنه يشترط لشغل الوظائف المعلن عنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تتوافر لديه الخبرات المناسبة، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز، وأن تتوافر فيه المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.
وأشارت الرئاسة العامة، إلى أن طلبات التقديم ترسل على البريد الإلكتروني الرسمي للموارد البشرية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ([email protected])، لافتةً إلى أن التقديم يبدأ من غدٍ الأحد حتى الثامن من ذي الحجة 1441هـ.
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