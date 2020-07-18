«الزكاة والدخل»: الدولة تتحمل 850 ألف ريال قيمة الضريبة المضافة عن المواطن

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، عن الحد الأقصى لتحمّل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة عند شراء المواطن مسكنه الأول.

وأوضحت الزكاة والدخل، في مقطع فيديو توعويّ، أنه تتحمل الدولة عن المواطن في المسكن الأول مبلغ ضريبة القيمة المضافة فقط حتى مبلغ 850 ألف ريال.

وبدأ تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة بعد التعديل الذي أقرّته الهيئة العامة للزكاة والدخل لتصبح 15% بدلًا من 5%، في اول شهر يوليو.

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