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إطلاق خدمة برمجة أجهزة القوقعة عن بُعد بمستشفى الرس العام

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لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية

أعلن التجمع الصحي بالقصيم عن إطلاق مبادرة خدمة برمجة القوقعة عن بُعد في مستشفى الرس العام؛ وذلك للمرضى المستفيدين ممن لديهم متابعة في المستشفيات خارج المنطقة.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية للمستفيدين؛ وذلك ضمن الجهود التي يبذلها التجمع الصحي، حرصًا على سلامتهم، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ، ولتخفيف عناء السفر على المرضى وذويهم.

وأبان التجمع أن الخدمة متاحة حاليًّا بشكل تدريجي للمرضى؛ حيث تم تقديم الخدمة لأول مستفيد يوم الخميس الماضي.

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يُشار إلى أن هذه الخدمة يتم تقديمها في عيادة السمعيات بواسطة اختصاصي السمعيات والتخاطب، واختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، بالتنسيق مع المستشفى المعالج. ويمكن للمريض طلب البرمجة عن بعد من المركز الذي تمت به زراعة القوقعة، كما بإمكان الراغبين من المستفيدين في برمجة الأجهزة، التواصل على الرقم 0503292548 للتنسيق بين المستشفى الزارع وعيادة السمعيات.

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