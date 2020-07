وزارة التعليم تُقرر تدريس المهارات الرقمية للصفين الخامس والسادس الابتدائيين

علمت «عاجل» من مصادر تعليمية أن وزارة التعليم قررت رسميًّا وللمرة الأولى تدريس مادة المهارات الرقمية «الحاسب الآلي» لطلبة الصفين الخامس والسادس الابتدائيين بداية من ‫العام الدراسي القادم ١٤٤٢هجريًّا.

من ناحية أخرى، كشفت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن أن المملكة شاركت في معرض جلوب البيئي الافتراضي 2020 المقام في الفترة من ٢٢–٢٥/١١/١٤٤١هـ؛ وذلك بـ3 أبحاث فائزة ومحققة لمعايير جلوب للبحث العلمي.

وتمثلت مشاركة المملكة في أبحاث مدرسة الخوبة المتوسطة والثانوية (بنين) بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بعنوان (العلاقة بين النمل الأبيض والتربة في صامطة جنوب المملكة العربية السعودية Termites and their relationship to soil in Samtah, southern Saudi Arabia)، وبحث مدرسة الثانوية الأولى (بنات) بإدارة تعليم صبيا لبحث بعنوان (سرطان طعم الماء Water Taste Cancer)، إضافة إلى بحث مقدم لقياس أثر درجة حرارة التربة وحموضتها على زراعة نبات تباع الشمس الذي ينمو بمدرسة المطعن بصبيا، قدمته مدرسة المطعن المتوسطة والثانوية (بنات) بإدارة تعليم صبيا بعنوان (‏The effect of temperature and soil acidity on cultivation of Sun flower that grows at Al-mattan school at Sabya).