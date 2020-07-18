تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على شخص وثق تعاطيه موادَّ مخدرةً في مقطع فيديو، وقام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لبيع وترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت عن القبض على مواطن بمدينة جازان، وثق تعاطيه موادَّ مخدرةً في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضًا: بالأسماء.. لجنة مكافحة المخدرات تحظر تداول 3 أدوية طبية بالصور.. مديرية مكافحة المخدرات بالرياض تكشف أساليب التهريب وعلامات التعاطي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب بجازان يوثق تعاطيه المخدرات بفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.