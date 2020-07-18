خادم الحرمين يتصل بأمير الكويت للاطمئنان على صحته

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًّا، اليوم السبت، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.

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