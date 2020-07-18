إطلاق سراح 302 سجين مستفيدين من العفو الملكي

واصلت لجان العفو بمنطقة القصيم جهودها تجاه إطلاق سراح 302 مستفيد من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك «كمرحلة سادسة»، خلال الفترة من 15/10/1441هـ حتى 16/11/1441هـ، اشتملت على 284 سجينًا مستفيدًا من فرع النيابة العامة والدوائر بمحافظات المنطقة و18 نزيلًا من دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة بريدة.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو عن نزلاء السجون الصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبجهود مستمرة من قبل لجان العفو القائمة على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام.

بدوره، أعرب أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة، راجيًا أن تكن تلك اللفتة الأبوية الكريمة سببًا للم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه، وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.