كيف تحمي نفسك من «كورونا» بمساعدة «تباعد»؟.. إليك مميزات التطبيق

نجح تطبيق «تباعد» الذي أطلقته وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا، في حماية شابٍّ من التعرُّض للإصابة بعدوى الفيروس، حين قام التطبيق بتنبيهه، بالالتزام والحذر نظرًا لقربه من حالة إيجابية مصابة بالفيروس، وهو ما جعل التطبيق يتصدر الاهتمامات، والتساؤلات حول مميزاته، وكيفية استخدامه، وهو ما ترصده «عاجل».

مميزات «تباعد»

يُعتبر من أهم مميزات التطبيق، أنه بعد تحميله تظهر شاشة توعوية يجب أن يتم قراءتها والموافقة على ما جاء فيها، ومن ثَمَّ يتم تشغيل البلوتوث، وكذلك الإشعارات حتى يتم الاستفادة من ذلك التطبيق.

وبعد الشاشة، تظهر قائمة لاستكمال البيانات المطلوبة والسماح بتلقي الإشعارات. وفي حال الرغبة في معرفة إذا كان التطبيق يعمل أم لا سيتم ظهور كلمة نشط باللون الأخضر.

إظهار الإصابات

ويظهر في أسفل الشاشة جملة الإصابات خلال الـ 15 يومًا الماضية أو لا إصابات خلال الـ 14 يومًا الماضية، أما في حالة تأكد إصابة الشخص ستظهر له شاشة يستطيع من خلالها أن يعطي إشارة إلى كل شخص قد خالطته خلال الفترة الماضية.

Advertisements

إبلاغ الآخرين

يكون ذلك عن طريق الضغط على أيقونة إبلاغ الآخرين، ثم يبدأ في اتباع إجراءات وزارة الصحة، ويتم استخدام هذا التطبيق عن طريق الضغط على أيقونة احتمال الإصابة لمعرفة الحالة المصابة واختيار طلب المساعدة.

بيانات وزارة الصحة

أما الخطوة التالية وهي إدخال البيانات، وبعد ذلك يتم الإجابة عن الأسئلة المطلوبة حتى تقوم وزارة الصحة بتحديد حالة الفرد، وللتأكد من الإصابة عليه إبلاغ مخالطيه بذلك بإشعارهم عبر التطبيق.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: شاب كثير المخالطة يحمي نفسه من كورونا بـ«تباعد»

من أجل بيئة صحية ذكية.. «سدايا» تطلق تطبيق «توكلنا» لأجهزة هواوي