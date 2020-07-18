قصة شاب جدة المفقود منذ 33 يومًا.. خرج لإحضار الفطور ولم يعد

كشف إبراهيم الزهراني الأخ الأكبر للشاب المفقود عبدالله الزهراني، في تصريحات خاصة لـ«عاجل»، عن أنه قد مرّ حتى الآن 33 يومًا على اختفاء شقيقه.

وطالب، بالمساعدة في البحث عن أخيه الذي غادر منزلهم؛ حيث كان يسكن معهم بحي الروابي كيلو عشرة طريق مكة بمحافظة جدة.

وقال شقيق المفقود لـ«عاجل»، أن قصة اختفاء أخيه عبدالله بدأت منذ ٣٣ يومًا؛ حيث خرج عبدالله لشراء فطور ولم يعد بعدها، لافتًا إلى أن الشاب المفقود يعاني من ضعف كبير في النظر واعتلال نفسي بسيط، لكنه يُجيد التحدث بطلاقة ويفهم جيدًا.

ودعا إبراهيم الزهراني، شقيق الشاب المفقود عبدالله، مَن يشاهد أخيه أو يعرف معلومات عنه، إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة، أو الاتصال على الرقم على الارقام التالية «0557787789 أو 0555527695».