منصة للإبداع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة

من جانبه أوضح مدير عام تقنية المعلومات بالأمانة المهندس نايف بن علي هوساوي أنَّ المنصة الإلكترونية تم ربطها مع نظام «أبشر» لحماية المعلومات وحفظ الحقوق، مشيراً إلى إتاحة الفرصة لإشراك جميع فئات المجتمع واستقبال مقترحات الجمهور وأفكارهم الإبداعية في جميع المجالات والفئات المتعلقة بالخدمات البلدية مع إمكانية تعديل المقترحات وتقييمها.
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