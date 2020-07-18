سيارات ومشرفين لنقل أيتام 8 مناطق للمدارس

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بصدد التعاقد مع متعهد لاستئجار سيارات مع السائقين والمشرفين والمشرفات للنقل المدرسي لبعض فروع الوزارة الإيوائية للأيتام مقسمة على 5 مجموعات تشمل 8 مناطق بالمملكة. المجموعات الخمس المجموعة الأولى منطقة الرياض الثانية منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة الثالثة المنطقة الشرقية الرابعة منطقتا عسير وجازان الخامسة منطقتا القصيم وحائل أوجه الرعاية المناسبة التي تقدمها دور الحضانة الاجتماعية الرعاية الشاملة داخل الدار وتشمل Advertisements 01 إيواء الطفل اليتيم والعناية به. 02 تقديم الغذاء بحسب المعايير الصحية وتحت إشراف طبي. 03 المتابعة الصحية الدورية على الأطفال والكشف الطبي الوقائي. 04 المحافظة على نظافة الطفل في بدنه وملابسه. 05 كسوة الطفل بما يتناسب مع سنه وجنسه بحسب المواصفات التي يعدها المختصون. 06 توفير المحيط الاجتماعي المناسب والذي يسد بقدر المستطاع النقص الحاصل نتيجة لغياب الأسرة الطبيعية للأطفال. 07 غرس بذور القيم والتنشئة الإسلامية في الصغار بحسب ما يسمح به سنهم، وتبعاً لتوصيات خبراء التربية. 08 توفير فرص التعليم التمهيدي للأطفال بحسب ما تسمح به استعداداتهم وأعمارهم لتعويدهم على الاعتماد على النفس وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف وتمييز الصفات الشخصية للآخرين. 09 إلحاق مجموعة من الأطفال برياض خارجية لتحقيق فرصة الاختلاط بغيرهم من الأطفال لتنمية مداركهم وقدراتهم. 10 إلحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية بعد سن السادسة، وتقديم كل الوسائل الممكنة ليحققوا مستوى جيداً خلال دراستهم. 11 ادخار مبلغ من المال منذ إيداع الطفل كمكافأة شهرية في حسابه الخاص حتى طي قيده من الدار. 12 الرعاية النفسية للطفل وتتضمن إجراء الاختبارات النفسية وجلسات النطق حسب نوعية الحالة. 13 تقديم البرامج التربوية والترفيهية والثقافية للأطفال وإتاحة الفرصة لهم بممارستها بشكل فردي وجماعي تحت إشراف الحاضنات.



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