خدمة المستفيدين
كشفت البيانات الصادرة من النيابة العامة أن إجمالي الإجراءات المنفذة بلغت مليوناً و 588 ألفا و 52 إجراء، فيما عالجت 658 شكوى للموقوفين والمسجونين عبر منصة أبشر (معكم) ، إضافة إلى تقديمها 6973 خدمة للمستفيدين عن بعد، واستقبال 3660 طلباً لتحديد موعد للحضور لمقار النيابة العامة، كما أتاحت 2300 خدمة عبر منصة المحامين.
تدابير وقائية
بحسب البيانات، باشرت النيابة العامة في مناطق المملكة خلال الفترة نفسها 573 قضية نشر وتصوير مخالفات منع التجول، و618 قضية جرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية لفيروس كورونا، و 92 قضية نشر الشائعات المغلوطة وإثارة الرأي العام.
يذكر، أن النيابة العامة دشنت في 12 شوال الماضي خدمة طلب زيارة لمقارها كذلك أطلقت منصّة المحامين، والتي دشنت خدماتها في 17 شوال، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
القضايا والإجراءات المنفذة
1.588.052 إجراء
48524 القضايا الواردة
42792 المنجزة
658 شكوى الموقوفين والمسجونين
6973 خدمة للمستفيدين عن بعد
3660 طلب زيارة لمقار النيابة العامة
2300 خدمة عبر منصة المحامين
القضايا التي باشرتها النيابة العامة
573 نشر وتصوير مخالفات منع التجول
618 جرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية
92 نشر الشائعات المغلوطة وإثارة الرأي العام
كانت هذه تفاصيل خبر 1191 قضية مخالفات نشر ومعلوماتية باشرتها النيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.