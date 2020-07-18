1191 قضية مخالفات نشر ومعلوماتية باشرتها النيابة العامة

أنجزت النيابة العامة 88.2% من القضايا الواردة من الفروع والدوائر التابعة لها في مناطق المملكة خلال الفترة من 16 مارس للعام الميلادي الحالي وحتى 11 يوليو، حيث بلغت القضايا المنجزة 42792 قضية، فيما بلغت القضايا الواردة إليها نحو 48524 قضية.

خدمة المستفيدين

كشفت البيانات الصادرة من النيابة العامة أن إجمالي الإجراءات المنفذة بلغت مليوناً و 588 ألفا و 52 إجراء، فيما عالجت 658 شكوى للموقوفين والمسجونين عبر منصة أبشر (معكم) ، إضافة إلى تقديمها 6973 خدمة للمستفيدين عن بعد، واستقبال 3660 طلباً لتحديد موعد للحضور لمقار النيابة العامة، كما أتاحت 2300 خدمة عبر منصة المحامين.

تدابير وقائية

بحسب البيانات، باشرت النيابة العامة في مناطق المملكة خلال الفترة نفسها 573 قضية نشر وتصوير مخالفات منع التجول، و618 قضية جرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية لفيروس كورونا، و 92 قضية نشر الشائعات المغلوطة وإثارة الرأي العام.

يذكر، أن النيابة العامة دشنت في 12 شوال الماضي خدمة طلب زيارة لمقارها كذلك أطلقت منصّة المحامين، والتي دشنت خدماتها في 17 شوال، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

القضايا والإجراءات المنفذة

1.588.052 إجراء

48524 القضايا الواردة

42792 المنجزة

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658 شكوى الموقوفين والمسجونين

6973 خدمة للمستفيدين عن بعد

3660 طلب زيارة لمقار النيابة العامة

2300 خدمة عبر منصة المحامين

القضايا التي باشرتها النيابة العامة

573 نشر وتصوير مخالفات منع التجول

618 جرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية

92 نشر الشائعات المغلوطة وإثارة الرأي العام