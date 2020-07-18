اشتراطات توريد التمور تدعم صغار المزارعين

فيما وصف مزارعون وملاك مزارع النخيل في واحة الأحساء الزراعية، شروط المركز الوطني للنخيل والتمور لتسجيل المزارعين لتوريد التمور للعام الزراعي الحالي 2020 بـ«الصعبة»، دافع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران عن ذلك، بالإشارة إلى هذه الاشتراطات فقط لضمان دعم فئة صغار المزارعين، والذي تشكل المزرعة لهم مصدر دخل، بأن يتم شراء كميات أكبر من المعتاد سنويا.

تطوير المصنع

أكد النويران لـ«دوت الخليج»، أن الكميات المخصصة السنوية للتوريد لم تتغير، ويجري العمل على تطوير المصنع وتطوير آليات الاستلام والخدمات التي ستقدم ورفع جودة الخدمات بشكل عام، مبيناً أن هناك برامج أخرى، يعمل المركز عليها لدعم صادرات التمور مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الحلول التمويلية كصندوق التنمية الزراعية ومبادراته المميزة، كإقراض رأس المال العامل، والحلول التسويقية واللوجستية التي يعمل عليها المركز مع الجهات ذات العلاقة.

وحدد المركز 26 من يوليو الحالي موعداً لبدء فتح باب التسجيل للمزارعين لتوريد التمور.

إعادة النظر

دعا مزارعون وملاك مزارع أشجار النخيل في الأحساء، المركز إلى إعادة النظر والتخفيف من تلك الاشتراطات، كخطوة لدعم وتسويق محصول التمور، موضحين أن تلك الاشتراطات، قد تلحق فيهم خسائر مالية طائلة، قد تكبدوها طوال الموسم الزراعي، وقد يؤدي ذلك إلى إحجام البعض في إهمال مزرعته وإيقاف الزراعة فيها، لافتين إلى أن إجمالي مزارع واحة الأحساء نحو 25 ألف مزرعة، وأن شريحة محدودة جداً من هذه المزارع، تستوفي فيها تلك الاشتراطات، والغالبية العظمى منهم لا يستوفون تلك الاشتراطات.

4 اشتراطات

01

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ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

02

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 6 آلاف ريال، وفي حال كان متزوجاً فلا يتجاوز مجموع دخلهم 9 آلاف ريال.

03

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً.

04

أن يكون المتقدم مالكاً أو مستأجراً للمزرعة على ألا تزيد مساحتها على 50 دونماً.