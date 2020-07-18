وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الحاويات الجديدة ستعمل بنظام الضغط الآلي لأول مرة في منطقة عسير مما سيحدث نقلة نوعية على مستوى خدمات النظافة والمظهر العام للحد من عناصر التشوه البصري بمدينة أبها، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة ستضع حلولا جذرية لتراكم النفايات، وتقليل المساحات التي كانت تشغلها الحاويات علاوة على تحسين المشهد الحضري.
ويتكون نظام الحاويات الجديد من حاوية يتصل بها جهاز لكبس النفايات بهدف تقليلها وتخفيض حركة سيارات نقل النفايات على الطرقات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر حاويات ضاغطة لأول مرة في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.