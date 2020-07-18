حاويات ضاغطة لأول مرة في عسير

بدأت أمانة منطقة عسير تشغيل الحاويات الضاغطة في عدد من المواقع بمدينة أبها، وذلك في إطار خطط الأمانة للتعامل مع النفايات بكافة أنواعها والارتقاء بمستوى خدمات النظافة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الحاويات الجديدة ستعمل بنظام الضغط الآلي لأول مرة في منطقة عسير مما سيحدث نقلة نوعية على مستوى خدمات النظافة والمظهر العام للحد من عناصر التشوه البصري بمدينة أبها، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة ستضع حلولا جذرية لتراكم النفايات، وتقليل المساحات التي كانت تشغلها الحاويات علاوة على تحسين المشهد الحضري.

ويتكون نظام الحاويات الجديد من حاوية يتصل بها جهاز لكبس النفايات بهدف تقليلها وتخفيض حركة سيارات نقل النفايات على الطرقات العامة.