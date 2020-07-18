السعودية اليوم / المغرب تُسجل 289 إصابة وخمس وفيات جديدة بفيروس كورونا



الرباط 27 ذو القعدة 1441 هـ موافق 18 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 289 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 14620 بعد تعافي 260 شخصاً.

//انتهى//

22:52ت م

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الرباط 27 ذو القعدة 1441 هـ موافق 18 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين 17005، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 269K بعد الإعلان عن خمس وفيات جديدة، وعدد الحالات الحرجة 29.وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 14620 بعد تعافي 260 شخصاً.//انتهى//22:52ت م0129

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