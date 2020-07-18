السعودية اليوم / العراق تسجل 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2049 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3691 ,فيما سجل 1997 حالة شفاء جديدة ,ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 58492 حالة شفاء, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 2837 , منهم 397 في العناية المركزة.

// انتهى //

22:03ت م

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بغداد 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء إلى90220.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3691 ,فيما سجل 1997 حالة شفاء جديدة ,ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 58492 حالة شفاء, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 2837 , منهم 397 في العناية المركزة.// انتهى //22:03ت م0125

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