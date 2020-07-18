السعودية اليوم / الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الأردنية في بيان صحفي أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حالات الوفاة إلى 11 حالة، إضافة إلى تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1022 حالة.

// انتهى//

22:01ت م

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عمّان 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1214.وأوضحت الصحة الأردنية في بيان صحفي أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حالات الوفاة إلى 11 حالة، إضافة إلى تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1022 حالة.// انتهى//22:01ت م0123

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