

كيب تاون 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

قلصت جمهورية جنوب أفريقيا أيام الحجر الصحي للمصابين بفيروس

وأعلن القرار اليوم، وزير الصحة الجنوب أفريقي، زويلي مكيزي، الذي قدم إحاطة افتراضية حول استجابة البلاد للوباء، لافتاً النظر إلى أن الأمر عادة ما يستغرق ستة إلى ثمانية أيام بالنسبة للأشخاص المصابين /بكوفيد-19/ لإظهار الأعراض.

وأضاف أن وزارته تفكر في تقصير فترة الحجر الصحي إلى ثمانية أيام.

وسجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،13373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات تسجل في البلاد، إلى جانب تسجيل 135 حالة وفاة جديدة في الفترة نفسها.

// انتهى //

21:53ت م

0120



كيب تاون 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسقلصت جمهورية جنوب أفريقيا أيام الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد من 14 يومًا إلى 10 أيام ، وبأثر فوري على الرغم من ارتفاع حالات الإصابات في البلاد.وأعلن القرار اليوم، وزير الصحة الجنوب أفريقي، زويلي مكيزي، الذي قدم إحاطة افتراضية حول استجابة البلاد للوباء، لافتاً النظر إلى أن الأمر عادة ما يستغرق ستة إلى ثمانية أيام بالنسبة للأشخاص المصابين /بكوفيد-19/ لإظهار الأعراض.وأضاف أن وزارته تفكر في تقصير فترة الحجر الصحي إلى ثمانية أيام.وسجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،13373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات تسجل في البلاد، إلى جانب تسجيل 135 حالة وفاة جديدة في الفترة نفسها.// انتهى //21:53ت م0120

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تقلص أيام الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.