السعودية اليوم / مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة الملك خالد يختتم برنامج "قصة كفاح ونجاح"



أبها 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

اختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بعمادة شؤون الطلاب "قصة كفاح ونجاح"، الذي نظم ضمن مشروع "مبادرون".

وأوضح المشرف على مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور عامر علي جعفر أن البرنامج انطلق يوم الاثنين 15 شوال وهدف إلى تقديم الدعم الإرشادي والتوجيهي والأكاديمي والوقائي للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم في جميع الأنشطة داخل الجامعة وخارجها، وتقديم الاستشارات والدعم لهم.

وأضاف جعفر أن البرنامج قدم لقاءين للطالب عبدالله الكرشم والطالبة زهرة القحطاني من ذوي الإعاقة، نقلا خلالهما قصص كفاحهما ونجاحهما، واستفاد من البرنامج 468 من جميع فئات المجتمع، كما قُدمت خلال البرنامج محاضرة ودورة تدريبية لذوي الإعاقة والمهتمين بالمجال استفاد منها 475 متدربًا من داخل المملكة وخارجها.

بدورها أوضحت مساعدة المشرف على مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة سيرين البكري أنه قدم خلال البرنامج عدد من المحاضرات والدورات منها: دورة الوسائل التعليمية لذوي الإعاقة، ومحاضرة نموذج التدخل المبكر في المنزل.

// انتهى //

21:22ت م

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