السعودية اليوم/ إنقاذ (60 ) مريضاً من بتر القدم بصحة الجوف



سكاكا 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

أسهمت عيادات القدم السكري والجروح المزمنة ، بصحة الحوف ، في إنقاذ (60) مريضاً من بتر القدم ، وذلك بعد أن قدمت الرعاية الطبية والعناية بالجروح من قبل فريق طبي متخصص في وحدات القدم السكري .

وذكرت صحة الجوف أنها عمدت إلى توسيع الخدمات التخصصية في جميع المستشفيات في مجال علاج القدم السكرية والجروح المزمنة.

وأشارت صحة الجوف ، بأنه جرى إنقاذ(60) حالة -ولله الحمد- كان مقررا لها بتر للقدم وشفيت -ولله الحمد- ، و(250) مريضاً يتابعون في وحدة القدم السكري بالجوف ، وأشارت بأن جميع المرضى خضعوا للرعاية الطبية والعناية بالجروح المزمنة من قبل الكوادر الطبية والفنية في وحدات القدم السكري .

وقالت صحة الجوف:إن توسيع الخدمات التخصصية في جميع المستشفيات في مجال علاج القدم السكرية والجروح المزمنة يهدف إلى الحد من مكوث المريض فترة طويلة بالمستشفى و إنقاذ المرضى من حالات البتر للقدم السكرية ، وتكوين فريق متخصص بكل مستشفى للتعامل مع حالات القدم السكرية والجروح المزمنة، بعد تأهيل كوادر فنية مدربة على كل الأجهزة الحديثة في علاج الجروح المزمنة ، إضافة إلى تطوير عيادات الغيارات في كل مستشفى لمواكبة الجديد في علاج الجروح المزمنة.

//انتهى//

21:15ت م

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