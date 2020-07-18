السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ إجراءات احترازية تزامناً مع الإقبال السياحي على الحدائق والمنتزهات



الطائف 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

سجلت الطائف نسبة كبيرة من الزوار والمصطافين مرتادي الحدائق والمنتزهات العامة بأنحاء المحافظة بشكل كبير وتصدرت المنتزهات قائمة الأكثر إقبالاً مثل منتزه الردف، ومنتزه الملك عبدالله، ومنتزه الفيصلية، منتزه الجال، حديقة أم العراد، وارتفع الإقبال على الحدائق والمنتزهات بشكل كبير وسط إجراءات احترازية وتنظيمية تشاركت فيها الجهات الحكومية بالطائف من لجان مشكلة من محافظة الطائف وأمانة الطائف والشؤون الصحية والجهات الأمنية.

وخصصت أمانة محافظة الطائف فرقًا للصيانة الشاملة تعمل على مدار الساعة لمعالجة الملحوظات، والتأكد من الأداء الأفضل للمرافق والخدمات بالمتنفسات العامة داخل المدينة والضواحي والمواقع السياحية.

وترفع الإدارة العامة للحدائق والتجميل تقارير دورية لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، عن الأعمال المنفذة، وخطط الصيانة، وبرامج الدعم للحدائق العامة، خاصة وأن الأمانة دعمت عددًا من الحدائق والمسطحات الخضراء بأكثر من 1300 لعبة جديدة للأطفال، وعززت اشتراطات السلامة،وهيأت جلسات عائلية جديدة، وخدمات مساندة متنوعة.

يذكر أن أمانة الطائف شغلت أكثر من 44 حديقة في أحياء جديدة بعد تأهيلها بشكل كامل ودعمها بالمسطحات الخضراء والمشايات ودورات المياه العامة والجلسات العائلية وألعاب الأطفال ومواقف السيارات، وتعمل الأمانة على إعادة تأهيل مجموعة جديدة من الحدائق الواقعة داخل عدد من الأحياء بأنحاء المدينة حتى تكون متنفسات للسكان والزوار والمصطافين.

// انتهى //

21:09ت م

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