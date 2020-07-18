السعودية اليوم / إيقاف 11 شخصًا بين مهرين ومهاجرين وتدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بالجزائر



الجزائر 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الجيش الجزائري 11 شخصًا بين مهربين ومهاجرين، بمدينتي ببرج باجي مختار وتلمسان الجزائريتين.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصرها بمدينة برج باجي مختار أوقفت 6 مهربين، وصادرت منهم سيارتين رباعيتي الدافع، ودراجتين ناريتين، وتسع مولدات كهربائية، وعشر مطارق ضغط، وثلاثة أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب .

وأضاف أن عناصر أخرى من الجيش أوقفت 5 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، بمحافظة تلمسان.

ولفت البيان النظر من جهة أخرى إلى أن عناصر من الجيش دمرت سبع قنابل تقليدية الصنع، بعد كشفها بمحافظة تبسة.

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20:55ت م

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